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В Финляндии призвали Запад не менять образ мышления стран БРИКС

Президент Финляндии призвал Запад не пытаться менять образ мышления стран БРИКС

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Global Look Press

Западу стоит по возможности отказаться от попыток изменить образ мышления представителей стран БРИКС. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, сообщается на сайте лидера страны.

«Мы должны внимательно следить за тем, какие новые инициативы начнут выдвигать страны БРИКС. Возможно, не все они понравятся Западу. <...> Мы должны словами и действиями показать, почему другие должны видеть некоторые вопросы по-другому. При этом мы не всегда должны стремиться изменить образ мышления других людей», — сказал он.

Ниинистё также добавил, что многие государства желают присоединиться к группе БРИКС.

22 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что межгосударственное объединение БРИКС не намерено противопоставлять себя G7 и G20. Он также поддержал идею расширения группы.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что БРИКС не собирается становиться «новым коллективным гегемоном». По его словам, в мире происходят «тектонические сдвиги», а доминирование одной страны или даже небольшой группы государств уходит, «рождается более справедливый многополярный миропорядок».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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