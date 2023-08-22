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Муниципалитеты Санкт-Петербурга получили рекомендацию купить билеты на концерт SHAMAN

Муниципалитетам Петербурга рекомендовано купить до 200 билетов на концерт SHAMAN

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Муниципалитетам в Санкт-Петербурге рекомендовали приобрести билеты на концерт SHAMAN «Я русский», который состоится 9 сентября на «Газпром Арене». Каждый район города получил рекомендацию выкупить до 200 билетов. Об этом пишет «Фонтанка».

Покупку билетов на мероприятие у единственного поставщика уже оформили муниципальные образования «Академическое», «Семеновский», «Юго-Запад», «Северный», сообщает «Закс.ру». По информации одного из собеседников «Фонтанки», другие приобрели билеты без публикации контрактов.

Глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов сообщил изданию, что ему неизвестно о том, что муниципалитеты якобы принуждали или рекомендовали приобрести билеты на концерт. Он отметил, что не видит в выкупе ничего необычного.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Владимир Путин очень по-доброму относится к творчеству о СВО, в том числе и к песням исполнителя SHAMAN. Он отметил, что творческая деятельность очень важна для поднятия патриотического духа.

РанееSHAMAN рассказал, каким он видит будущее России.

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