Президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским подчеркнул свою приверженность к уважению территориальной целостности Украины. Об этом он сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и опубликовал фото рукопожатья.

Вучич счел разговор, который состоялся между лидерами двух стран, «хорошим и открытым». Президент Сербии отметил, что в беседе они коснулись всех важных вопросов не только для Сербии и Украины, но и для всего мира.

«Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта», — подчеркнул Вучич.

Накануне встречи сербский президент выразил надежду, что Киев к территориальной целостности Сербии отнесется с уважением. Он назвал Украину дружественной страной, с которой никогда не было конфликтов.

Накануне Вучич анонсировал закрытые переговоры с Зеленским.

21 августа член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал двух европейских лидеров, которые не испугались США, в их числе был и Вучич.

Ранее Захарова назвала «мирный план» Зеленского методичкой США по разжиганию конфликта в Европе.