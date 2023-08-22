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Анкара анонсировала поставки газа в Венгрию по инфраструктуре «Турецкого потока»

Yeni Şafak: Анкара поставит газ в Венгрию по «Турецкому потоку» весной 2024 года

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Турция намерена начать поставки газа в Венгрию через инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» весной 2024 года. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

В публикации отмечается, что подписи под соглашением уже поставили турецкая государственная компания BOTAŞ и венгерская компания MVM. Стороны договорились, что весной и летом 2024 года в Венгрию поставят 275 млн кубометров природного газа из Турции.

Журналисты издания обратили внимание, что поставки будут осуществляться через инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках проекта по созданию энергетического хаба в Турции. Для Анкары это важный шаг, так как Турция впервые отправит природный газ в европейскую страну, которая с ней не граничит.

18 августа в Венгрии предложили поставлять российский газ в страну через «Турецкий поток».

В середине июня Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа.

Ранее «Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после плановых ежегодных технических обслуживаний на газопроводе.

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