Анкара анонсировала поставки газа в Венгрию по инфраструктуре «Турецкого потока»

Турция намерена начать поставки газа в Венгрию через инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» весной 2024 года. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

В публикации отмечается, что подписи под соглашением уже поставили турецкая государственная компания BOTAŞ и венгерская компания MVM. Стороны договорились, что весной и летом 2024 года в Венгрию поставят 275 млн кубометров природного газа из Турции.

Журналисты издания обратили внимание, что поставки будут осуществляться через инфраструктуру «Турецкого потока» в рамках проекта по созданию энергетического хаба в Турции. Для Анкары это важный шаг, так как Турция впервые отправит природный газ в европейскую страну, которая с ней не граничит.

18 августа в Венгрии предложили поставлять российский газ в страну через «Турецкий поток».

В середине июня Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа.

Ранее «Газпром» возобновил поставки газа по «Турецкому потоку» после плановых ежегодных технических обслуживаний на газопроводе.