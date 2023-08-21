В США усомнились в скором появлении F-16 на Украине

Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что истребители F-16 будут переданы Киеву после обучения летчиков, процесс может занять более длительное время из-за налаживания необходимой инфраструктуры на земле. Об этом пишет The Associated Press.

«Подготовка украинских пилотов — лишь одна из задач, которую предстоит решить перед развертыванием F-16. Остаются также вопросы о том, кто будет осуществлять важнейшее техническое обслуживание самолетов, поставлять запасные части, ремонтировать взлетно-посадочные полосы и защитные укрытия для самолетов на земле», — отмечает издание.

По мнению Associated Press, дискуссия может возникнуть и вокруг того, какое оружие необходимо предоставить Западу для вооружения истребителей. В тексте также отмечается, что украинские летчики в рамках подготовки только приступили к изучению языка.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, он договорился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте о поставке Украине 42 истребителей F-16. При этом он уточнил, что это станет возможным «после тренировки пилотов и инженеров». Дания также подтвердила готовность направить Украине истребители F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел королевства.

19 августа министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские пилоты начали обучение на F-16.

Ранее российский посол заявил, что передача Украине самолетов F-16 продлит конфликт.