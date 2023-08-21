В Китае обвинили США в создании блоковой конфронтации в Азии

Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы спровоцировать блоковую конфронтацию в Азии и использовать союзников для достижения цели по сдерживанию Китая. Об этом пишет The Global Times.

«США делают все возможное, чтобы спровоцировать блоковую конфронтацию в Азии и использовать своих союзников и страны региона для достижения своей цели по сдерживанию и конкуренции с Китаем, но эта цель эгоистична и фактически подрывает мир в регионе…» — отмечается в материале.

По мнению The Global Times, такое развитие событий встретит противодействие не только из Китая, но и из других стран региона, таких как Северная Корея и Россия.

18 августа президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провели саммит в загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде под Вашингтоном.

Ранее Пекин заявил, что намерен противостоять Вашингтону в попытках создать военные блоки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посольства КНР в США после трехстороннего саммита США, Японии и Южной Кореи в Кэмп-Дэвиде.

«Попытки сколачивать различные обособленные группировки, а также привносить в Азиатско-Тихоокеанский регион блоковую конфронтацию и военные блоки не получат поддержки и будут встречать лишь настороженность и противодействие со стороны стран региона», — говорится в заявлении посольства.

Ранее в США сообщили, что не планируют создавать с Японией и Южной Кореей альянс по образцу НАТО.