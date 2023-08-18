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США не планируют создавать с Японией и Южной Кореей альянс по образцу НАТО

Салливан: США не намерены создавать с Японией и Южной Кореей аналог НАТО

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Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не собирается создавать формальный военный альянс с Японией и Южной Кореей по образцу НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не ставим прямо такой цели — создание трехстороннего альянса в качестве финальной задачи», — сказал Салливан.

Ранее Салливан заявил, что страна намерена каждый год проводить с Японией и Южной Кореей саммит по безопасности. Он также отметил, что данным решением США открывают «новую эру» и собираются ее продолжать.

До этого сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Джо Байден и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль планируют договориться о сотрудничестве для поддержания экономической безопасности и сдерживания Китая на трехстороннем саммите. Отмечается, что отношения этих трех стран исторически сосредоточены на ракетно-ядерной программе Северной Кореи.

Также ожидается, что политики обсудят мир и стабильность в Тайваньском проливе, а также оказание поддержки странам так называемого Глобального Юга, в частности, странах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и островных странах Тихоокеанского региона.

Ранее в КНДР заявили о невозможности решения проблемы с США путем диалога.

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