Глава МИД Австрии высказался о диалоге России и Европы

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что страны Европы не могут «отменить» Российскую Федерацию и резко прекратить диалог с ней с ней, когда речь идет о создании архитектуры европейской безопасности после завершения конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Если мы это сделаем, то мы, вероятно, исключим (из этой системы) и Центральную Азию, и Южный Кавказ», — сказал он.

Также министр указал, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по-прежнему является единственной площадкой, помимо ООН, на которой продолжается обмен мнениями между западными странами и Россией. По его словам, эта площадка «понадобится нам в будущем».

Дипломат также отметил, что РФ останется крупнейшим соседом Европы в географическом плане, останется лидером по числу ядерных боеголовок.

«Мы не можем обсуждать климатические изменения или какие-либо другие вопросы, не подключив к дискуссиям Россию», — добавил Шалленберг.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад «потерял» Россию.

По его словам, отношения между Западом и РФ «уже давно, по сути дела, не просто радикально изменились, а приостановлены на большей части направлений, а где-то и остановлены на долгие периоды».

До этого министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя создать стабильную архитектуру безопасности без России, несмотря на то, что пересечений Европы с ней в данный момент «меньше нуля».

Ранее Медведев назвал Европу «удивительной историей».