Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан примут участие в учениях спасателей ОДКБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

4 сентября учение развернется на территории Белорусской АЭС с отработкой последствий аварии на станции.

5 сентября активная фаза учения пройдет в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС в Минской области.

Ранее сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ждет ответа Еревана на вопрос о развертывании миссии на границе Армении. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

По его словам, государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от содействия стабилизации ситуации в регионе и уже подтверждали готовность выйти на конкретные решения, чтобы задействовать все имеющиеся возможности.

Он обратил внимание на готовность к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ. Агасандян уточнил, что возможно принятие и других совместных мер «помощи нашему союзнику».

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.