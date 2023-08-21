Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан примут участие в учениях спасателей ОДКБ

Пять стран примут участие в учениях спасателей ОДКБ

close
100%
function.mil.ru

Белоруссия, Казахстан, Киргизия, РФ и Таджикистан примут участие в учениях спасателей ОДКБ, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

4 сентября учение развернется на территории Белорусской АЭС с отработкой последствий аварии на станции.

5 сентября активная фаза учения пройдет в филиале «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС в Минской области.

Ранее сообщалось, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ждет ответа Еревана на вопрос о развертывании миссии на границе Армении. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян.

По его словам, государства, образующие ОДКБ, никогда не самоустранялись от содействия стабилизации ситуации в регионе и уже подтверждали готовность выйти на конкретные решения, чтобы задействовать все имеющиеся возможности.

Он обратил внимание на готовность к возобновлению предметной работы над предложением о развертывании в приграничных районах Армении мониторинговой миссии ОДКБ. Агасандян уточнил, что возможно принятие и других совместных мер «помощи нашему союзнику».

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях