Политолог оценил отказ Трампа участвовать в дебатах

Отказ бывшего президента США Дональда Трампа участвовать в дебатах между кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии является хорошим пиар-ходом. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

18 августа Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в указанных дебатах, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.

Мизин подтвердил, что Трамп значительно опережает других кандидатов, в частности, Рона Десантиса — республиканца от штата Флорида.

«Трамп просто время не хочет терять и, может быть, какие-то силы, просто считает, что это бесполезное дело. Это очень такой хороший пиар-ход, чисто политический, что типа «соперников у меня в моей партии нет, я явный лидер», — сказал эксперт.

Первые дебаты претендентов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.