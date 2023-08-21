Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил отказ Трампа участвовать в дебатах

Американист Мизин назвал хорошим пиар-ходом отказ Трампа участвовать в дебатах

close
100%
Scott Morgan/Reuters

Отказ бывшего президента США Дональда Трампа участвовать в дебатах между кандидатами на пост главы государства от Республиканской партии является хорошим пиар-ходом. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Виктор Мизин.

18 августа Трамп заявил, что не видит смысла в своем участии в указанных дебатах, поскольку он существенно впереди своих конкурентов-сопартийцев.

Мизин подтвердил, что Трамп значительно опережает других кандидатов, в частности, Рона Десантиса — республиканца от штата Флорида.

«Трамп просто время не хочет терять и, может быть, какие-то силы, просто считает, что это бесполезное дело. Это очень такой хороший пиар-ход, чисто политический, что типа «соперников у меня в моей партии нет, я явный лидер», — сказал эксперт.

Первые дебаты претендентов на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года от республиканцев запланированы на 23 августа.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

Все новости на тему:
Выборы в США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях