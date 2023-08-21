Политолог объяснил, чем для Зеленского может обернуться фраза про Белгород

Политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «готов обменять Белгород на членство в НАТО». По словам эксперта, западные партнеры делают все, чтобы Москва решила «украинскую проблему» раз и навсегда.

Политолог также отметил, что устранить украинского лидера, который ради красного словца жертвует всей страной, могут люди из его собственного окружения.

Заявление о готовности «обменять Белгород на членство Украины в НАТО» Зеленский сделал в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление украинского президента, отметил, что Зеленский, говоря про Белгород, пытается сохранить мину при плохой игре.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.