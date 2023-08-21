В Анкаре назвали маловероятным проведение встречи Эрдогана и Путина

Проведение встречи президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в Турции маловероятно. Об этом сообщил ТАСС источник агентства в Анкаре.

По его словам, в настоящее время проведение такого саммита маловероятно и вряд ли он состоится в Турции.

Источник уточнил, что существует вероятность того, что Эрдоган приедет в Россию, если будет повод и условия для такого визита. Но на данный момент о конкретике рано говорить, это только предположение.

19 августа главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что подготовка визита Путина в Турцию продолжается. По его словам, работа в данном направлении ведется по линии МИД, Минобороны и Минторга.

Турецкий телеканал A Нaber заявил о возможной встрече Эрдогана и Путина в конце августа или в сентябре. Анкара и Москва пока не определились, кто отправится в гости, а кто станет принимающей стороной. В ООН, на Украине и в Турции считают, что турецкий президент может воскресить зерновую сделку, из которой РФ вышла 18 июля.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.