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Бердыев: многие в АТЭС ждут окончания председательства США на форуме

Бердыев: многие страны АТЭС ожидают конца председательства США на форуме

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Делегации ряда стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) признаются, что очень ждут окончания председательства США в группе. Об этом заявил представитель России в АТЭС Марат Бердыев, чьи слова приводит РИА Новости.

«В кулуарах многие делегации признаются, что с нетерпением ждут, когда эта американская зацикленность закончится», — сказал он.

Бердыев подчеркнул, что Соединенные Штаты не могут отказаться от антироссийской риторики в формате АТЭС.

«Тем не менее эти эскапады постепенно выдыхаются», — отметил он.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что власти США используют председательство в АТЭС для дискриминации российской делегации на форуме организации в Сиэттле.

До этого постпред России при Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Евгений Загайнов говорил, что в России уличили НАТО в попытке продвижения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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