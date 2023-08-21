НАТО не смогла оставить в покое Украину после неудачной операции в Грузии, пишет чешская газета Nové slovo.

«Ввиду того, что с Грузией не получилось, можно было бы ожидать, что <...> НАТО оставит Украину в покое. К сожалению, не смогли», — говорится в материале.

По мнению автора статьи, действия Североатлантического альянса оправдываются идеей «с Украиной можем делать, что хотим», а украинские власти просто попались на уловки американцев.

Журналист назвал руководство военно-политического блока «идиотами», которые «никогда не осознают, когда переусердствуют».

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организация Североатлантического договора сделает украинское государство безопаснее, а Украина сделает сильнее НАТО.

Обозреватель InfoBRICS Лукас Лейрос считает, что западные страны осознают, что Украина фактически не имеет шансов добиться успеха в конфликте с Россией, поэтому намерены предпринять новые шаги и открыть фронт в Грузии и Молдавии.

Ранее в Грузии назвали страхи НАТО.