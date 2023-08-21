Си Цзиньпин прибудет в ЮАР 21 августа

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин 21 августа направится с государственным визитом в ЮАР, где также примет участие в саммите БРИКС 21–24 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе совещания он будет председательствовать на диалоге между руководителями Китая и африканских государств.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин говорила, что Си Цзиньпин 21–24 августа посетит Южно-Африканскую Республику, где примет участие в XV саммите БРИКС.

До этого сообщалось, что власти ЮАР пригласили на предстоящий саммит лидеров всех стран — кандидатов на вступление в клуб. Также в Йоханнесбург могут прилететь главы ряда африканских государств, однако точное число гостей пока не раскрывается. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поприветствовал расширение БРИКС за счет новых государств.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.