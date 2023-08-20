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Власти Израиля в 2023 году отказали во въезде 2,5 тысячам украинцам

Посол Израиля Бродский: в 2023 году отказано во въезде 2,5 тысячам украинцев

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Mykola Miakshykovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский после утверждений со стороны Украины об участившихся случаях отказа во въезде в Израиль украинским гражданам заявил в своем Telegram-канале, что с начала года власти Израиля отказали во въезде в страну лишь 5,4% от общего числа украинцев.

«По данным управления народонаселения и миграции израильского МВД, с начала года было отказано во въезде 5,4% из 47 000 украинских граждан, прибывших в Израиль в 2023 году», — говорится в сообщении.

Бродский подчеркнул, что в большинстве случаев речь шла о тех, кто приехал с целью устроиться на нелегальную работу.

До этого посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил о возможной приостановке упрощенного визового режима с Израилем из-за большого количества отказов украинцам во въезде в еврейское государство.

18 августа сообщалось, что Израиль продлевает до конца года оказание социальной и медицинской помощи украинским беженцам.

Кроме этого в посольстве Украины в Израиле заявили, что еврейские паломники не смогут посещать город Умань, где расположена одна из святынь хасидизма, если израильское правительство продолжит отказывать украинцам во въезде в страну.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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