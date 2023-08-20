Хорватский журналист сказал, в каком случае НАТО может принудить Украину сдаться

Обозреватель Д. Марьянович в статье для хорватского издания Advance написал, что заявление главы канцелярии генсека Североатлантического альянса Стиана Йенсена о территориальных уступках в обмен на вступление в НАТО может быть намеком на то, что президента Украины Владимира Зеленского вынудят пойти на мирные переговоры.

«На самом деле, если смотреть с геополитических позиций, Западу сейчас было бы выгодно склонить Украину к прекращению конфликта и к передаче территорий России», — написал он.

Журналист написал, что украинская армия оказалась не способна пробить российскую линию обороны и вернуть утраченные территории.

15 августа глава офиса НАТО Стиан Йенсен предположил, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России.

Британский полковник в отставке Ричард Кемп в статье для Telegraph заявил, что НАТО не верит в победу Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.