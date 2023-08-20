Делегация ЭКОВАС покидает Нигер

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер, Al Arabiya сообщает в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Как уточняется в сообщении, переговоры с мятежниками провалились.

Днем ранее делегация представителей ЭКОВАС прибыла в Нигер, несмотря на запрет организаторов мятежа. Во въезде в страну также было отказано представителям ООН и Африканского союза.

В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

30 июля ЭКОВАС на экстренном саммите пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы, если мятежники не восстановят конституционный порядок и не вернут президента Мохаммеда Базума к власти.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.