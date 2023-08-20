Венгрия опасается, что конфликт на Украине ведет к глобальной конфронтации

Глава Минобороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что конфликт на Украине может вызвать глобальную конфронтацию. Об этом он сообщил на присяге новых армейских офицеров по случаю Дня Святого Иштвана, передает Duna TV.

По его словам, политические и экономические последствия конфликта дают понять, что складывается новый мировой порядок, который «невозможно предсказать».

Ранее сообщалось, то Венгрия не будет поставлять Украине вооружения или менять свою позицию по украинскому вопросу, несмотря на усиливающееся давление.

В кабмине Венгрии уточнили, что Будапешт выступает за скорейшее начало переговоров.

Также политики отметили, что с первых дней специальной военной операции России на Украине позиция Венгрии остается неизменной.

8 августа президент Венгрии Каталин Новак подписала агреман для нового украинского посла Федора Шандора.

До этого госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что страна не может обойтись без российского газа, а потому любые утверждения о том, что поставки сырья осуществляются по завышенным ценам, недостоверны.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.