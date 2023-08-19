В Крыму прокомментировали атаки украинских военных на мост

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что атаки на Крымский мост, осуществляемые украинскими военными, в основном направлены на политические цели. Об этом сообщается в эфире «Соловьев.Live».

«Безусловно, [Крымский] мост — это наша гордость, гордость всей России, стал политическим символом нового Крыма, новой России. Именно удар по политике идет...» — обратил внимание глава парламента полуострова.

Как отметил Константинов, украинские Вооруженные силы своими действиями пытаются показать, что РФ якобы не может защитить свой важный транспортный объект.

«Поэтому они [ВСУ] без конца в него целятся», — добавил председатель крымского государственного совета.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов уточнял, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». В свою очередь Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины.

Также заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призывал взрывать дома террористов после теракта на Крымском мосту.

Ранее в Кремле рассказали о поручениях Путина после атаки на Крымский мост.