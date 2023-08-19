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Байден снял дом своего «врага» для семейного отдыха

Bloomberg: Байден проводит отпуск в доме миллиардера Стайера на озере Тахо

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Leah Millis/Reuters

Президент США Джо Байден и его семья уехали на отдых в дом на озере Тахо в поселке Гленбрук, пишет Bloomberg. По информации издания, политик арендовал частное строение, которое принадлежит его бывшему сопернику по предвыборной гонке 2020 года, миллиардеру Тому Стайеру.

«Стайер — инвестор, экоактивист и мегадонор от Демократической партии. Он приостановил свою президентскую кампанию в феврале 2020 года после того, как занял далекое третье место на предварительных выборах демократов в Южной Каролине, на которых победил Байден. Его дом на озере Тахо расположен в закрытом районе <…> средняя стоимость дома в Гленбруке на июль 2023 года составила около $8,4 млн», — говорится в тексте.

Как отмечает Bloomberg, Байден вместе со своей женой Джилл, детьми и внуками собирается провести в доме Стайера около недели. При этом в Белом доме утверждают, что президентская чера арендует его «по справедливой рыночной цене», правда, не уточняя итоговую сумму.

Ранее сообщалось, что Байден провел почти 40% 2022 года в отпуске.

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