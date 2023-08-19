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Новый премьер Нигера хочет, чтобы силы Франции остались в стране

NYT: новый премьер Нигера Зейн не желает ухода сил Франции из страны

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн в беседе с газетой The New York Times рассказал, что не желает ухода французских сил из страны.

«Мы обучались во французских университетах, наши офицеры обучались во Франции. Мы просто хотим, чтобы нас уважали», — подчеркнул он.

При этом премьер-министр указал, что в будущем придет момент, когда Нигер проведет оценку военного союзничества с Соединенными Штатами.

Зейн также пообещал, что пришедшие к власти мятежники не причинят вред свергнутому президенту Мохаммеду Базуму.

«С ним ничего не случится, потому что у нас нет традиции насилия в Нигере», — заверил премьер.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее политолог назвал причину мятежа в Нигере.

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