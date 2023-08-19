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Политолог счел заявление Борреля попыткой создать иллюзию эффективности санкций

Суздальцев: Боррель словами о России попытался выставить санкции ЕС эффективными

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Depositphotos

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель оскорбительно высказался в адрес РФ, чтобы выставить антироссийские санкции более эффективными. Об этом заявил газете «Известия» заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.

«Это все попытки создать иллюзию, что санкции эффективны», — отметил он.

По словам политического аналитика, страны ЕС продолжают вести «бесполезную и бессмысленную политику» против России, и она уже показала свою несостоятельность.

Эксперт указал, что многие государства хотели бы быть «такой же бензоколонкой». Он подчеркнул — это «чистой воды зависть». Суздальцев напомнил, что Россия добывает энергоносители в тяжелейших условиях.

19 августа глава дипломатии ЕС раскритиковал экономику РФ. Боррель назвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой» и «экономическим карликом».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на зависть и беспомощность Борреля и сравнила ЕС с банкротом.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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