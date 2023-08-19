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В Турции заявили об отсутствии похолодания в отношениях с Россией

Советник Эрдогана Кылыч заявил об отсутствии похолодания в отношениях с Россией

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A Haber/Youtube

Похолодания в отношениях Анкары и Москвы не отмечается, стороны продолжают переговоры по зерновой сделке. Об этом заявил главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч телеканалу CNN Türk.

«Нет, похолодания нет. <…> На внешнеполитическом уровне продолжаем переговоры по зерновой сделке», — отметил он.

Кылыч уточнил, что также ведется активная работа между разведывательными ведомствами двух стран. По словам советника, никаких проблем между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом нет.

«Между господином Путиным и нашим президентом нет никаких проблем», — подчеркнул политик.

Он напомнил, что как лидер страны — члена НАТО Эрдоган — единственный президент, который может вести переговоры с обеими сторонами конфликта на Украине.

19 августа турецкая газета Sabah написала, что Эрдоган и Путин могут встретиться в России. Дату возможных переговоров издание не раскрыло.

Ранее стало известно, что в Турции надеются на возобновление зерновой сделки Россией.

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