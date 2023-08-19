Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с супругой Еленой Зеленской находится с визитом в Швеции.

«Рабочий визит вместе с первой леди в Швецию», — написал он.

В ходе визита президент встретится с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом и председателями парламентских партий.

Ранее Зеленский в ходе обращения в своем Telegram-канале анонсировал принятие «важных для Украины» мер на следующей неделе.

По его словам, меры готовятся совместно с ЕС.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского к текущему моменту поддержали 63 страны. Он также сказал, что число «присоединившихся» стран увеличивается каждую неделю.

До этого редактор The Telegraph Кон Кафлин выразил мнение, что европейская солидарность в вопросе о помощи Украине может быть расколота из-за того, что ряд стран ЕС предпочитают торговлю с Россией солидарности с Киевом.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.