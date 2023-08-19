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Глава дипломатии ЕС раскритиковал российскую экономику

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию экономическим карликом

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Global Look Press

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель утверждает, что Россия является «экономическим карликом». Об этом сообщается в интервью El Pais.

«Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию...», — утверждает глава дипломатии Евросоюза.

По словам Борреля, экономика РФ характеризуется «АЗС, у владельца которой имеется атомная бомба».

До этого ЦБ России сообщал, что цифровой рубль поддержит конкурентоспособность экономики РФ. Регулятор назвал другие преимущества цифрового рубля. В их числе — повышение доступности финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малодоступных территориях.

Также в Германии отмечали успех России в обходе санкций стран Запада.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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