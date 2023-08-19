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В МИД сочли спекуляциями сообщения о готовности США к обмену заключенными с РФ

Захарова назвала сообщения о готовности США к обмену заключенными спекуляциями

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сообщение газеты The Wall Street Journal о возможности обмена нескольких подозреваемых в хакерстве на арестованного журналиста Эвана Гершковича и Пола Уилана, отбывающего в РФ многолетний срок за шпионаж — это спекуляция. Такое заявление РИА Новости сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подобные спекуляции на тему возможных обменов «сидельцев» между Россией и США регулярно появляются в американских средствах массовой информации», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, это происходит исключительно «по внутриполитическим соображениям в Вашингтоне». Захарова констатировала, что для администрации США «важны не человеческие судьбы, а зарабатывание политических очков».

Дипломат вместо нагнетания ненужной шумихи посоветовала американским властям озаботиться «неудовлетворительным состоянием» пенитенциарной системы. Она напомнила, что в местах лишения свободы в США «заключенные подвергаются пыткам, унизительному и жесткому обращению со стороны тюремного персонала».

В апреле предприниматель и член ЛДПР Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы, заявил, что у него отсутствует ненависть к госструктурам США.

Ранее стало известно, что вернувшийся в Россию в результате обмена на баскетболистку Бриттни Грайнер Виктор Бут может попасть в заксобрание Ульяновской области.

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