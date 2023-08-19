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В МИД РФ считают, что Лондон может использовать «украинских марионеток» в других странах

Захарова: MI6 планирует использовать украинских марионеток в других странах

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Matt Dunham/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве видят планы Лондона по использованию «украинских марионеток» в других странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Лондон может пойти на такой шаг особенно тогда, когда под угрозой находится влияние Великобритании в ее бывших колониях, в частности, в Африке.

Она добавила, что Великобритания всеми силами цепляется за свое колониальное наследие и старается держать бывшие колонии в зависимом положении.

«С учетом того, что MI6 в лице ее руководителя Ричарда Мура с недавних пор ... бравирует своей вовлеченностью в планирование и осуществление террористических атак киевского режима на нашу страну, фиксируем намерения британских властей использовать украинских марионеток для решения задач и в других регионах мира», — поделилась Захарова.

До этого издание Mirror сообщало, что король Карл III и королевская семья обсудят будущее монархии в Британии.

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