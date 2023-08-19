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Румыния попросила Киев защитить права румын

Румыния просит Киев защитить права румын и признать, что молдавского языка не существует

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Depositphotos

Премьер-министр Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой защитить права румынских граждан на украинской территории, а также признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он довел законные опасения Румынии в данной сфере до Шмыгаля, а также напомнил ему о твердой позиции Бухареста по данному вопросу.

«Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью», — заявил Чолаку.

Он пояснил, что Бухарест хочет для румын на Украине тех же прав, которыми пользуются украинцы в Румынии.

До этого бывший премьер-министр Румынии Людовиг Орбан заявил, что Молдавия должна снова войти в состав Румынии.

По словам бывшего премьера, между Румынией и Молдавией существует более чем плотная связь, в том числе и на юридическом уровне. Государственный языком в Молдавии является румынский. Молдавия получает поддержку от Румынии в сфере энергетики и экономики.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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