Премьер-министр Марчел Чолаку обратился к украинскому коллеге Денису Шмыгалю с просьбой защитить права румынских граждан на украинской территории, а также признать, что молдавского языка не существует. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он довел законные опасения Румынии в данной сфере до Шмыгаля, а также напомнил ему о твердой позиции Бухареста по данному вопросу.

«Мы показали, что ожидаем от украинских властей открытости и вовлеченности, что является нормальным для двух государств, связанных такой сильной солидарностью», — заявил Чолаку.

Он пояснил, что Бухарест хочет для румын на Украине тех же прав, которыми пользуются украинцы в Румынии.

До этого бывший премьер-министр Румынии Людовиг Орбан заявил, что Молдавия должна снова войти в состав Румынии.

По словам бывшего премьера, между Румынией и Молдавией существует более чем плотная связь, в том числе и на юридическом уровне. Государственный языком в Молдавии является румынский. Молдавия получает поддержку от Румынии в сфере энергетики и экономики.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».