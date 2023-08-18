Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россия ввела санкции против прокурора МУС

Россия ввела санкции против замминистра обороны Великобритании и прокурора МУС

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Москва ввела санкции против замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди и прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, причастного к выдаче ордера на арест российского руководства. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В санкционный список также попала министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, которая, согласно сообщению МИД, ответственна за поставки на Украину вооружений, а также активно лоббирует международную спортивную изоляцию России.

Всего внешнеполитическое ведомство запретило въезд в страну 54 подданным Великобритании. В их числе политики, представители силовых структур, юристы и журналисты.

Новость дополняется.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях