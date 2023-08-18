Россия ввела санкции против прокурора МУС

Москва ввела санкции против замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди и прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, причастного к выдаче ордера на арест российского руководства. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В санкционный список также попала министр по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, которая, согласно сообщению МИД, ответственна за поставки на Украину вооружений, а также активно лоббирует международную спортивную изоляцию России.

Всего внешнеполитическое ведомство запретило въезд в страну 54 подданным Великобритании. В их числе политики, представители силовых структур, юристы и журналисты.

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Ранее Минфин США расширил санкции против России.