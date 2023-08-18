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Молдавского посла вызвали в МИД России

МИД: Москва закрыла въезд в Россию некоторым официальным лицам Молдавии

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Молдавский посол Лилиан Дарий был вызван в Министерство иностранных дел России из-за решения Молдавии сократить российских дипломатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

»[Послу] заявлен протест в связи с <...> решением Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в Молдавии», — указывается в заявлении.

По оценке российского внешнеполитического ведомства, такое решение грозит привести к разрушению и без того кризисных взаимоотношений двух государств.

«В качестве асимметричной ответной меры закрыт въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии», — заключается в публикации.

В июле Молдавия решила выслать 18 дипломатов и 27 сотрудников из числа технического персонала посольства РФ в Кишиневе. В ответ на это российский посол в Молдавии Олег Васнецов заявил, что данное решение Кишинева подрывает возможности диалога между двумя странами.

Ранее Молдавия отказалась от партнерства с ФСБ России.

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