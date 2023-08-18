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В Канаде проработают план действий на случай избрания Трампа президентом США

Глава МИД Канады заявила о планах разыграть сценарии победы Трампа на выборах

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Spencer Colby/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Канады обдумывает план действий на случай победы Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в интервью монреальской радиостанции заявила министр иностранных дел страны Мелани Жоли, говорится в материале CTV News.

Как сказала глава ведомства, Оттава с опаской относится к гипотетическому возвращению 45-го главы Белого дома к власти. В связи с этим она указала на необходимость проработать несколько сценариев, которые позволят справиться с перестановками в руководстве США.

Ожидается, что канадское правительство заранее разыграет подобные сценарии и подготовится к «довольно сложной ситуации». При этом Жоли подчеркнула, что вся страна чувствует единение на фоне возможного избрания Трампа.

«Я буду работать со своими коллегами и с мэрами, премьер-министрами провинций, с бизнес-сообществом, с профсоюзами, со всеми в стране, чтобы мы были готовы независимо от результатов голосования», — отметила министр.

По данным агентства, подобная реакция связана с большой экономической зависимостью Канады от США. В частности, период президентства Трампа негативно отразился на торговых отношениях соседних государств из-за угроз введения тарифов и пошлин.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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