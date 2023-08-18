Главу ЛНР будут избирать парламентарии

Депутаты Народного совета ЛНР на пленарном заседании приняли закон об избрании главы республики. Об этом сообщил спикер Денис Мирошниченко, которого цитирует сайт парламента.

По словам председателя Народного Совета ЛНР, высшее должностное лицо субъекта РФ избирают депутаты.

«Таким образом, законопроект определяет порядок избрания главы ЛНР депутатами Народного совета ЛНР», — пояснил Мирошниченко.

Он отметил, что руководителя республики парламентарии избирают тайным голосованием из числа трех кандидатов, представленных российским президентом.

В июне стало известно, что голосование на выборах депутатов парламента ЛНР пройдет с 8 по 10 сентября. Одновременно намечено провести выборы депутатов муниципальных образований.

9 августа Верховная Рада призвала Запад не признавать грядущие выборы в новых регионах РФ.

Ранее в Госдуму внесли проект об экстерриториальных избиркомах для находящихся под стражей.