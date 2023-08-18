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Во Франции рассказали, как Путин обвел Запад вокруг пальца

LNT: экономическая стратегия России помогла Путину преодолеть западные санкции

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Сырьевая стратегия России поставила крест на попытках стран Запада оставить РФ без притока капитала. Об этом пишет французский журнал La Nouvelle Tribune, ссылаясь на отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно результатам отчета, в июле 2023 года российская нефть торговалась по цене $64,41 за баррель, что свидетельствует о пробитии ценового лимита в $60, который страны Большой семерки установили годом ранее.

В статье указывается, что после вступления в силу потолка цен Российская Федерация смогла собрать рекордные доходы от продажи энергоресурсов. Например, в июле страна заработала $15,3 млрд на продаже сырой нефти и топлива, что практически на 20% превышает показатели предыдущего месяца.

По оценке автора материала, несмотря на ужесточение странами Запада санкций в отношении РФ, Китай продолжает поддерживает крепкие торговые связи с Россией. Об этом свидетельствуют растущие показатели импорта в КНР российской нефти, отмечается в публикации.

В июле президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что санкционные меры против страны усугубили ситуацию на мировых рынках продовольствия и энергетики.

Ранее Путин сообщил о возросшем уровне финансовой независимости России на фоне кризиса в США.

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