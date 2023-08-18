В ООН рассказали об усилении репрессий в КНДР

Северная Корея усиливает репрессии в отношении прав человека на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Об этом заявил верховный комиссар по правам человека в ООН Фолькер Тюрк на заседании Совбеза по КНДР. Его слова приводит Associated Press.

«По нашей информации, люди становятся все более отчаянными, поскольку неформальные рынки и другие механизмы выживания разрушаются, а их страх перед государственной слежкой, арестами, допросами и задержаниями усиливается», — сказал дипломат.

В качестве примера усиливающихся репрессий Тюрк рассказал о тюремных сроках от пяти до пятнадцати лет за связь с «реакционной идеологией и культурой», под которой подразумевается информация из-за рубежа.

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что действия США по обсуждению ситуации в Северной Корее не имеют под собой оснований, являются пропагандой и противоречат мандату Совбеза ООН.

Ранее в КНДР заявили о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове.