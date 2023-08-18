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Польский публицист Важеха раскритиковал сравнивших Россию с нацистской Германией

Польский публицист Важеха раскритиковал МИД за сравнение России с нацистами

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польский публицист Лукаш Важеха выразил возмущение по сравнению России с нацистской Германией во время Второй мировой войны, такое сравнение считает вредным для исторического нарратива. Он отреагировал на заявление замглавы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, который сравнивал действия России на Украине с действиями Германии в Польше при обсуждении вопроса о репарациях с Берлина.

Важеха считает, что такие заявления наносят вред государственным интересам Польши и негативно влияют на исторический контекст. Ранее вызов посла Польши в МИД Украины произошел после высказываний министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь, которую оказала Польша Украине.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России передал Генеральной прокуратуре Белоруссии новые сведения об убийствах мирного населения в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистской Германии. Отмечается, что выяснились новые детали операции «Волшебная флейта», проводившаяся на территории Минска в апреле 1943 года и факты о лагерях смерти «Тростенец» «Шталаг № 352».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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