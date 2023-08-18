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Часть конгрессменов США выступила против помощи Украине

WP: в конгрессе США выступили против помощи Украине, узнав о прогнозе разведки

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Depositphotos

Часть конгрессменов США выступили против нового пакета помощи Украине из-за негативного прогноза американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — сказано в материале.

18 августа член палаты представителей американского конгресса Эндрю Харрис признал крах украинского контрнаступления. Он также отмечал, что поддержит выделение финансовой помощи Украине при условии, что эти деньги пойдут на гуманитарные цели, а не на военные.

В этот же день газета The Washington Post писала, что по мнению разведывательного сообщества США, Украина не сможет добиться целей, поставленных в ходе контрнаступления. По данным издания, вывод из засекреченного прогноза разведки гласит, что Украина не достигнет Мелитополя и не сможет разрушить Крымский мост. Это заключение было сделано на основании данных о защите территорий под контролем России.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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