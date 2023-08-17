Лукашенко оценил выполнение целей российской спецоперации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цели специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины на сегодняшний день выполнены, потому что будущий Киев уже никогда не будет столь агрессивным по отношению к РФ, как раньше. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, запись которого размещена в ее YouTube-канале.

Она поинтересовалась у Лукашенко, говорил ли ему президент РФ Владимир Путин, при каких обстоятельствах он будет считать выполненными для России цели СВО.

Президент Белоруссии подчеркнул, что не обсуждал со своим российским коллегой данную тему в «таком духе».

«Но смею высказать свою позицию. Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены. Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после окончания этой войны, как это было до войны», — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии рассказал, что любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.