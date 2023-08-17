Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США тешат самолюбие Зеленского ради продолжения конфликта на Украине. Заявление было сделано им в ходе интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, которое было размещено в ее YouTube-канале.

При этом он заявил, что цели специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины на сегодняшний день выполнены, потому что будущий Киев уже никогда не будет столь агрессивным по отношению к РФ, как раньше.

До этого Лукашенко заявил, что Путин не подталкивает Белоруссию к конфликту с Украиной.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее Лукашенко попросил не делать из него героя.