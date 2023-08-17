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Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не признала Крым и Абхазию

Лукашенко: Путин никогда не настаивал, чтобы Белоруссия признала Крым и Абхазию

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин никогда не настаивал, чтобы Минск признал Крым или Абхазию. Об этом он рассказал в интервью с украинской журналисткой Дианой Панченко, которое было размещено в ее YouTube-канале.

Он подчеркнул, что не признавал республики, хотя его за это упрекали.

Не потому, что я имел там какую-то особую точку зрения. <…> Это бы ничего не изменило и ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем. <…> Мы этого не скрывали. Просто, с точки зрения практической в этом не было необходимости», — заявил Лукашенко.

До этого президент Белоруссии заявил, что любые переговоры по Украине должны начинаться без предварительных условий.

В июле два британских лорда — Ричард Балф и Роберт Скидельски — публично признали Крым российской территорией на приеме у посла РФ в Лондоне Андрея Келина.

В свою очередь Скидельски сказал, что был против российской спецоперации, но присутствовал на приеме, потому что хотел выразить уважение и привязанность к русскому народу в важный для россиян национальный праздник.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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