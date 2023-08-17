Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин созвонился с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах», — говорится в сообщении.

Согласно данным пресс-службы, стороны обсудили участие Ирана как полноценного члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также возможное подключение к объединению БРИКС.

В заявлении указывается, что лидеры двух государств обменялись мнениями о достижении высокого уровня взаимоотношений двух стран и подтвердили настрой на будущее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах.

«Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети города Шираз, произошедшим 13 августа», — заключается в публикации.

В прошлый раз Путин проводил телефонные переговоры с Раиси 26 июня.

Ранее в Иране заявили о готовности отменить визы с Россией.