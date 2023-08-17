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В Швеции оценили угрозу новой акции по сожжению Корана

Премьер Швеции Кристерссон назвал неуместной акцию с сожжением Корана

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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что акции по сожжению Корана законны в королевстве, но не все разрешенное законом стоит считать уместным, передает РИА Новости. Так он отреагировал на сообщение об очередной демонстрации против священной книги, запланированной на 18 августа в Стокгольме.

«Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о ситуации с безопасностью в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет», — отметил Кристерссон.

28 июня в Швеции прошла акция по сожжению Корана, которая запустила цепочку протестов и осуждения со стороны исламских государств. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение. Более того, в Ираке и Иране она спровоцировала протесты около посольств Швеции, в Багдаде к концу июля демонстрации переросли в попытку штурма здания дипмиссии королевства.

Несмотря на это в королевстве вновь сожгли Коран и уже трижды — сначала 31 июля, а потом 4 и 14 августа. В связи с продолжением демонстраций власти объявили о поднятии уровня террористической угрозы с 4 до 5. Согласно заявлению шведской службы безопасности, акции сделали страну приоритетной целью для исламистов.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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