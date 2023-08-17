Трампу нашли нового вице-президента

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин заявила, что рассчитывает получить от бывшего президента США Дональда Трампа предложение стать его «правой рукой» на выборах 2024 года. В интервью Atlanta Journal-Constitution она отметила, что поэтому пока не решила, баллотироваться ли ей в сенат конгресса США от штата Джорджия.

«Я пока не решила, пойду ли на это или нет. Мне есть о чем подумать. Собираюсь ли я стать частью кабинета президента Трампа, если он победит? Возможно ли, что я стану вице-президентом?» — пояснила Грин.

Она добавила, что сочла бы «честью» быть выбранной в качестве напарницы Трампа по предвыборной гонке, чтобы сразиться с действующим президентом США Джо Байденом и его вице-президентом Камалой Харрис. Грин подчеркнула, что отнесется к такому предложению «очень серьезно».

Трамп получил пост главы Белого дома, выиграв выборы 2016 года вместе с Майком Пенсом, который занял кресло вице-президента США. Четыре года спустя политики вновь пошли на выборы вместе, однако провал кампании испортил их отношения. В последнее время Пенс активно критикует Трампа, обвиняя его в нарушении конституции из-за попытки оспорить победу Байдена в 2020 году. Более того, бывший вице-президент сам баллотируется в главы государства, рассчитывая получить номинацию кандидата в президенты от Республиканской партии вместо своего экс-босса.

Ранее Трамп заявил, что Байдену его «не остановить».