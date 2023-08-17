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В Госдуме указали на ошибку в словах генсека НАТО о победе Украины

Депутат Ивлев: генсек НАТО Столтенберг оговорился, говоря о победе Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Депутат Государственной думы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, скорее всего, допустил словесную ошибку, говоря о победе Украины, поскольку победа в противостоянии может быть только за Россией.

Он отметил, что Североатлантический альянс поддержит любую страну в противостоянии с РФ. Так, подчеркнул депутат, происходит на протяжении всей истории альянса

«Насчет победы Украины здесь Столтенберг просто, видимо, оговорился, допустил словесную ошибку и выдал желаемое за действительное. Победа будет наша, победа России», — сказал Ивлев.

Депутат также обратил внимание на то, что генсек НАТО регулярно путает Украину с Россией.

«Так было на конференции в Мадриде, когда он призвал «не поддерживать Украину». То же произошло и в офисе альянса при разговоре о территориальных уступках. Может быть, ему пора обратиться к психиатру, а не руководить военным блоком?» — резюмировал он.

17 августа Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в норвежском Осло заявил, что Североатлантический альянс продолжит помогать Украине до ее победы в конфликте с Россией.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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