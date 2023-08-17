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Журналист Херш назвал изначальную цель переговоров в Джидде

Херш: США планировали сделать Джидду вторым Версалем после капитуляции России

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Global Look Press

Журналист Сеймур Херш заявил, что США планировали сделать Джидду вторым Версалем после капитуляции России. Соответствующая статья опубликована им на Substack.

«Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага, чтобы определить форму наций для следующего поколения. Слава и слава. Повышение [Салливана] и переизбрание [Байдена]», — описал замысел инициаторов конференции в США журналист.

Он отметил, что капитуляция России должна была произойти по итогам «молниеносного весеннего контрнаступления» Украины.

Идеологом конференции он назвал советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана.

До этого Херш заявил, что подход Вашингтона к конфликту на Украине не изменится, но конец СВО уже близок.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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Операция на Украине
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