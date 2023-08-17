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В Совфеде рассказали о единственно верном решении Финляндии и Эстонии

Сенатор Пушков назвал верным решение Финляндии и Эстонии по российским самолетам

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Финляндия и Эстония приняли правильное решение в отношении российских гражданских самолетов, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что страны позволили воздушным судам из России облететь грозу через свою территорию.

«Пустить в свое небо российские гражданские самолеты из-за грозы — единственно верное решение властей Финляндии и Эстонии», — написал Пушков.

Финляндия и Эстония из-за грозы впустили в свое воздушное пространство три российских самолета в ночь на 17 августа. По информации СМИ, дождевые тучи на несколько минут полностью перекрыли коридор для пролета в Калининград. Единственный маршрут с основной территории РФ к населенному пункту проходит над нейтральными водами Финского залива. В Росавиации подтвердили факт пропуска российских судов европейскими странами.

Ранее ЕС договорился закрыть небо для российских авиакомпаний.

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