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В США призвали «прикрыть лавочку» по вливанию денег в Украину

Глава «Фонда наследия» призвал власти США отказаться от финансирования Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

Правительство США пренебрегает интересами своих граждан, выделяя все больше средств на поддержку Украины. Об этом в колонке для издания The Hill написал руководитель американского «Фонда наследия» Кевин Робертс.

Эксперт отметил, что жителям страны уже надоели «сомнительные закулисные сделки» Вашингтона с деньгами американцев. При этом недавние атаки украинских беспилотников на Москву свидетельствуют о стремлении Киева наносить удары по территориям соседней страны вместо защиты собственного суверенитета, подчеркнул он. Все это, по словам специалиста, может привести к началу ядерного конфликта.

«Пришло время прикрыть лавочку», — сказал Робертс, имея в виду финансирование Украины со стороны США.

Он добавил, что с каждым разом американские чиновники приводят все менее убедительные доводы о необходимости продолжать поддерживать Киев. Тем не менее президент США Джо Байден даже не рассматривает возможность отказа от помощи Украине и организации мирных переговоров, подытожил руководитель фонда.

В августе американский журналист Сеймур Херш заявил, что оценки Вашингтона по поводу украинского конфликта «будто сошли со страниц комиксов». Однако, по его мнению, подход США к освещению боевых действий в ближайшее время не изменится.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал конгресс выделить $24 млрд на дополнительную помощь Украине.

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