МИД ФРГ сообщил о планах ЕС по введению санкций в отношении лидеров мятежа в Нигере

Министерство иностранных дел Германии сообщило о планах ЕС ввести санкции в отношении лидеров мятежа в Нигере. Соответствующая публикация размещена в социальной сети X (бывший Twitter).

«После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против путчистов», — заявил МИД ФРГ.

Подчеркивается, что при этом Евросоюз не прекращает поддерживать усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по нормализации ситуации.

Ранее ЭКОВАС заявило, что будет действовать, если конституционный порядок в Нигере не восстановится.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь с 26 на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.