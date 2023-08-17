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Посол Германии призвал к диалогу с Россией

Новый посол Германии Ламбсдорф заявил о важности поддержки контактов с Россией

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Imago/Global Look Press

Германия и Россия должны поддерживать взаимодействие друг с другом, несмотря на конфликт на Украине, считает новый посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф, передает ТАСС. По его словам, сохранение контактов имеет серьезное значение в текущей ситуации.

«Несмотря на то что в связи с этим [кризисом вокруг Украины] в наших отношениях существует политическая напряженность, важно поддерживать дипломатические контакты, как Россия и Германия делали это в самые сложные времена. Мы должны общаться друг с другом — на уровне правительств, на уровне общества, люди должны общаться друг с другом», — пояснил Ламбсдорф.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года Германия, как и остальные страны Запада, активизировала свою помощь Киеву, осудив действия России. За последние полтора года Берлин не раз высказывался в пользу диалога с Москвой, но обещал продолжать как финансовую, так и военную поддержку украинской стороны. Ламбсдорф, вручивший верительные грамоты в МИД России 16 августа как новый посол Германии, пообещал дипломатично, но четко доносить позицию ФРГ по конфликту. В ответ в Москве посоветовали дипломату отказаться от «безрассудной русофобии».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал когда-нибудь снова поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

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