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Херш назвал инициатора переговоров по Украине в Саудовской Аравии

Херш: инициатором переговоров по Украине в Саудовской Аравии является Салливан

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Global Look Press

Американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack заявил, что настоящим инициатором переговоров по Украине в Саудовской Аравии является советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналист сообщил, что, по словам неназванного сотрудника разведки США, изначально переговоры в Джидде по поводу урегулирования украинского кризиса были запланированы на случай успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он сравнил их с переговорами в Версале по итогам Первой мировой войны в 1918 году.

«Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага, чтобы определить формат сосуществования наций для следующего поколения», — сказал собеседник Херша.

Сотрудник американской разведки даже отметил, что был запланирован и судебный процесс над руководством России, в котором Салливан должен был представлять Соединенные Штаты.

До этого китайские эксперты заявляли, что встреча в Джидде, в Саудовской Аравии, возможно, приведет к будущему саммиту с участием России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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